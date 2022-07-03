Kuzey Kore, ABD’ye yüklendi: ‘NATO benzeri ittifak kurmak için…’

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varmaları üzerine, “ABD’nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak” dedi.

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Kuzey Kore, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde bir araya gelerek askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varan ABD, Güney Kore ve Japonya'yı hedef aldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin bu anlaşma ile bölgede NATO benzeri bir askeri ittifak kurmayı amaçladığı aktarıldı. Sözcü ayrıca, “Gerçek açıkça gösteriyor ki, ABD'nin ‘Kuzey Kore tehdidi’ dedikodusunu yaymasının asıl amacı, Asya-Pasifik bölgesinde askeri bir üstünlük elde etmek için bir bahane sağlamak. Şu anki durum, güvenlik ortamının hızlı şekilde kötüleşmesiyle başa çıkmak için ülke savunmasını acil şekilde geliştirme konusunda uyarıda bulunuyor” dedi.

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