Kuzey Kore bu defa 3 füze birden fırlattı
Bu sabah ülkedeki ilk resmi Covid-19 vakalarını açıklayan Kuzey Kore, art arda üç balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Son denemelerin Güney Kore’de kuzeye karşı sert politikalar izlemesi beklenen yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un göreve başlamasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Kuzey Kore, bugün ülkenin doğusundan üç balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'deki Sunan bölgesinden atılan kısa menzilli balistik füzelerin Japonya açıklarına düştüğünü duyurdu. Japonya da haberi doğruladı.
Son dönemde füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore'nin 24 Mart'ta kıtalararası balistik füze denemesi bölgede tansiyonun fırlamasına yol açmıştı.
Son balistik füze denemelerinin Güney Kore'de kuzeye karşı sert politikalar izlemesi beklenen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un göreve başlamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Yoon, Kuzey Kore'nin bu yılki 16. füze denemesi sonrasında ulusal güvenlik konseyini acil olarak topladı.
Son füze denemesi ayrıca Kuzey Kore'de ilk resmi Covid-19 vakalarının açıklanmasının hemen arkasından geldi.