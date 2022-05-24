Kuzey Kore: Pandemi kontrol altına alındı

Kuzey Kore, ülkede patlak veren Covid-19 salgınında yeni bir ölüm yaşanmadığını belirterek hastalığın kontrol altına alındığını savundu.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yeni bir vaka olmadığını bildirdi. İki hafta önce ülkedeki ilk Covid vakalarını duyuran ülke, son açıklamada pandemi bağlantılı vaka sayısında istikrarlı bir düşüş yaşandığını belirtti.

Devlet haber ajansı KCNA, pandemiyle mücadelede başarı sağlandığını ve hastalığın kontrol altına alındığını savundu. Üç gündür günlük vaka sayısının 200 binin altında seyrettiğini kaydeden ajans, şu ana kadar pandemiden hayatını kaybedenlerin sayısının 68'i bulduğunu aktardı.

SAĞLIK KRİZİ ENDİŞESİ

Kuzey Kore, dünya genelinde 2 yıldan uzun süredir etkisini sürdüren Covid-19 salgının başından bu yana ülkede görülen ilk vakayı iki hafta önce doğrulamıştı. Devlet medyası pozitif vaka sayısı hakkında bilgi vermese de her gün yüz binlerce kişide yüksek ateş belirtisi gözlendiği duyurulmuştu.

Uzmanlar bugüne kadar aşılama uygulamasının yapılmadığı ülkede, tıbbi ekipman ve aşı eksikliği nedeniyle sağlık krizi yaşanabileceği endişesini dile getirirken, kontrolsüz bir yayılmanın daha ölümcül yeni mutasyonlara yol açabileceği ifade edilmişti.

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