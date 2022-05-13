Kuzey Kore’de Covid kaynaklı ilk ölümler açıklandı

Kuzey Kore, pandeminin dünyaya yayılmasından iki yıl sonra ülkedeki Covid-19 kaynaklı ilk ölüm vakalarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm vakalarını duyurdu. Pandeminin dünyaya yayılmasından iki yıl sonra görülen ilk Covid vakalarını dün açıklayan Kuzey Kore'de devlet televizyonu, Omicron varyantı tespit edilen 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Haberde 187 bin kişinin de karantinaya alındığı kaydedildi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dün yaptığı açıklamada ilk Covid vakalarını duyurarak ulusal çapta acil durum ilan etmişti. Bazı kaynaklar ise virüsün ülkede uzun süredir var olduğuna inanıyor.

Salgının başında sınırlarını kapatarak virüsün girişini engellemeye çalışan Kuzey Kore'de halka aşı da yapılmamıştı. Bu durumun ülke halkını savunmasız bıraktığı düşünülüyor.

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