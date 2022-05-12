Kuzey Kore’de Covid alarmı

Pandeminin başlından bu yana katı Covid-19 politikaları uygulayan Kuzey Kore, ilk resmi vakaların ortaya çıkmasıyla alarma geçti.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, ilk resmi Covid-19 vakalarını doğrulayarak ülke çapında katı bir karantina uygulaması talimatı verdi.

Devlet medyası, başkent Pyongyang'da bazı kişilerde Omicron varyantının görüldüğünü bildirdi ancak vaka sayısı konusunda detay vermedi. Resmi haber ajansı KCNA, Covid-19 vakalarını “ülkenin karşılaştığı en büyük acil durum” olarak niteleyerek Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yetkililerle olağanüstü toplantılar düzenlediğini aktardı.

Bazı kaynaklara göreyse Covid-19 virüsü uzun süredir ülkede varlığını sürdürüyor. Pandeminin başında sınırlarını kapatarak yeni tip corona virüsünün ülkeye girişini engellemeye çalışan Kuzey Kore'de Covid-19 için aşı programı uygulaması da olmadı.

Kuzey Kore'nin komşusu Çin de son dönemde Omicron vakalarının patlama yapmasıyla bazı kentlerde sıkı bir karantina uygulamasına gitti.