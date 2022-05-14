Kuzey Kore’de pandemi kaynaklı ölümler artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgını yenmek için büyük bir mücadele vereceklerini söyleyerek “Örgütlü bir şekilde mücadele edersek bu krizi yenebiliriz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 pandemisinin dünyaya yayılmasından iki yıl sonra ülkedeki Covid-19 kaynaklı ilk ölüm vakalarını dün açıklayan Kuzey Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Kuzey Kore medyası, 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un da salgını yenmek için büyük bir mücadele vereceklerini söyledi.

Kim, iktidardaki İşçi Partisi'nin olağanüstü toplantısında “Salgının yayılması ülkemizin kuruluşundan bu yana yaşadığımız en korkunç kargaşalardan biri. Ama örgütlü bir şekilde mücadele edersek bu krizi yenebiliriz” dedi. Kim, ayrıca Çin gibi pandemiyle başarıyla mücadele eden ülkelerin deneyimlerinden ders çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede Covid kaynaklı ölüm sayısı 27'ye yükselirken 280 binden fazla kişinin de tedavi edildiği bildirildi. Devlet haber ajansı KCNA, ülkedeki vaka ve test sayısı konusunda bir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore, salgının başında sınırlarını kapatarak virüsün ülkeye girişini engellemeye çalışmıştı. Uzmanlar, bugüne kadar herhangi bir aşılama uygulamasına gitmeyen ülkede pandeminin hızla büyümesinden endişe ediyor.

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