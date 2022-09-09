Kuzey Kore’den korkutan nükleer saldırı adımı

Kuzey Kore kabul ettiği yeni yasayla nükleer silah kullanımının çerçevesini çizdi, önleyici nükleer saldırılar da yasa kapsamına alındı. Bu adım, ülkenin belirli koşullarda nükleer saldırı düzenlemesine olanak tanıyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, kendisini koruma amaçlı önleyici nükleer saldırılar düzenlemesine olanak sağlayan yeni bir yasayı kabul etti.

Devlet medyasında yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yasanın, ülkesinin nükleer silah politikasını “geri dönülemez” bir yere taşıdığını ve nükleer silahlardan arınma müzakerelerini de engelleyeceğini söyledi.

Kuzey Kore’nin nükleer saldırıda bulunmasına yol açabilecek nedenler arasında kendisine yönelik gerçekleşmesi beklenen bir nükleer saldırı, ülkenin lideri, halkı ya da varlığının tehlike altında olması ya da bir savaş sırasında avantaj sağlanması bulunuyor.

Gözlemciler Kuzey Kore’nin 2017’den bu yana ilk kez nükleer testlere yeniden başlamak için hazırlık yaptığını belirtiyorlardı.

2018’de ABD eski Başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderleri ile gerçekleştirilen tarihi zirvelerde Kim Jong-un nükleer silah geliştirme çalışmalarına son vermeye ikna edilememişti.

Devlet haber ajansı KCNA’da yer alan habere göre yasa, 2013’te yürürlüğe giren ve Kuzey Kore’nin nükleer silah politikasının çerçevesini ilk kez çizen başka bir yasanın yerine geçmek üzere dün Yüksek Halk Meclisi tarafından kabul edildi. Kim Jong-un meclise hitaben gerçekleştirdiği konuşmada, “Nükleer silah politikamızla ilgili yasayı hayata geçirmemizin en önemli yanı, bundan sonra nükleer silahlarımız konusunda pazarlık edilmesinin önüne bir daha geri çekilemeyecek bir çizgi çekmiş olmamız” dedi.

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