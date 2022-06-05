Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 8 kısa menzilli füze fırlattığı bildirilirken füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıklayan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ettiğini söyledi.

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Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin bir Amerikan uçak gemisini içeren askeri tatbikatlarını tamamlamasından bir gün sonra, yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore, Filipinler Denizi’nin doğu kıyısı açıklarında sekiz kısa menzilli balistik füze ateşledi.

Balistik füzeler başkent Pyongyang’ın kuzeyinde ve yakınında iki iç bölge de dahil olmak üzere en az dört farklı yerden 35 dakika boyunca art arda ateşlendi.

18’İNCİ FÜZE DENEMESİ

Güney Kore resmi ajansı Yonhap, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kuzey Kore’den Japon Denizi istikametine balistik füze fırlatıldığını bildirdi. Söz konusu balistik füze denemesinin, 2022 yılının başlangıcından bu yana yapılan 18. füze denemesi olduğu kaydedildi.

Buna karşılık, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, bir ulusal güvenlik konseyi toplantısı düzenledi ve “Güney Kore ve ABD’nin genişletilmiş caydırıcılığını ve birleşik savunma duruşunun güçlendirilmesini” istedi.

JAPONYA’DAN AÇIKLAMA

Güney Kore Genelkurmay Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang’ın Sunan bölgesinden yerel saatle 09.08 ile 09.43 saatleri arasında 8 kısa menzilli balistik füze ateşlendiği açıklandı.

Japonya hükümeti de denemeleri doğrularken Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 300 ila 400 kilometre arasında mesafe kat ettiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise hükümetin Kuzey Kore’yi diplomatik yollardan protesto ettiğini ifade ederek füze denemesini kınadı. Başbakan Kishida açıklamasında, “Bu tür eylemler uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ediyor.

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