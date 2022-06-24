Lavrov: AB ve NATO, Rusya’ya karşı koalisyon oluşturuyor

24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Batı ülkelerini hedef alarak açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Lavrov, başkent Bakü’de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa Birliği (AB) ile NATO’yu bir kez daha hedef alan Lavrov, “İkinci Dünya Savaşı başladığında Hitler, Avrupa ülkelerinin çoğunluğu olmasa da önemli bir bölümünü Sovyetler Birliği’ne karşı savaş için kendi sancağı altında topladı. Şu anda Avrupa Birliği, NATO ile birlikte Rusya’ya karşı bir savaşmak için böyle modern bir koalisyon oluşturuyor” dedi.

Lavrov, ayrıca AB’deki Rus karşıtı tutumun öngörülebilir ve uzun vadede değişeceğine inanmadıklarını, bunun Avrupalıların seçtiği bir yol olduğunu söyleyerek, “Elbette Avrupa Birliği’nin ve aday ülkelerin attığı adımları takip edeceğiz” ifadesini kullandı.

“DANIŞMANLIK DESTEĞİNE HAZIRIZ”

Lavrov, Avrupalı politikacıların Belgrad yönetimine nasıl hareket etmesi gerektiğini dikte etmeye çalıştığını ancak Sırbistan’ın politika oluşturma bağımsızlığından vazgeçmek istemeyen bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

“Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yardımcı olmaya hazırız”

Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesine ilişkin ikili komisyonun çalışmalarını sürdürmenin önemli olduğunu söyleyen Lavrov, “Rusya, üç ülke liderlerinin anlaşmasına uygun olarak gerekli danışmanlık desteğini sağlamaya hazır olacaktır. Aynı zamanda Azerbaycanlı dostlarımızın başlattığı Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yardımcı olmaya hazırız” dedi.

AZERBAYCAN’A ÖVGÜ

Ukrayna'daki savaşa yönelik Azerbaycan'ın tutumuna da değinen Lavrov, “Azerbaycan yönetiminin Ukrayna’daki özel askeri operasyona karşı dengeli ve sorumlu tutumunu takdir ediyoruz. Genel olarak Azerbaycan ile bölgesel ve uluslararası gündemdeki konularda diyalog halindeyiz. Buna BM ve AGİT ile işbirliğimiz de dahildir. Biz Azerbaycan ile diplomatik diyaloğun gelişmesinden memnunuz. Bu, dış politikada, ikili ekonomik, insani ve diğer ilişkilerdeki iş birliğinin tamamlanmasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

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