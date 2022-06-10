Lavrov: Polonya, Ukrayna topraklarına yerleşmeye başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ordusu saflarında savaşan İngiliz ve Fas vatandaşlarına idam cezası verilmesine ilişkin olarak, "Şu an bu süreçler Donetsk Halk Cumhuriyeti yasalarına göre ilerletiliyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Polonya'nın Ukrayna topraklarına yerleşmeye başladığını savundu.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Nazi lider Adolf Hitler'e benzeten Polonyalı siyasetçilerle ilgili “Onlara tarih öğrenmelerini ve Polonya tarihinin temelini oluşturan olayları okumalarını tavsiye ederim” dedi.

Lavrov, Ukrayna ordusu yanında savaşan İngiliz ve Fas vatandaşlarına Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yargısı tarafından idam cezası verilmesine ilişkin olarak da “Şu an bu süreçler DHC yasalarına göre ilerletiliyor, zira söz konusu olan suçlar DHC topraklarında işlenmiştir” diye konuştu. Rus bakan, “Geri kalan her şey spekülasyondur. DHC'nin mahkeme ve hukuk sisteminin işleyişine karışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın desteklediği ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk, uluslararası alanda Ukrayna’nın bir parçası olarak kabul ediliyor.

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