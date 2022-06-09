Lavrov: Türkiye ve Ermenistan’ın normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz

Ermenistan'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, genel olarak bölgesel durumu iyileştirmeye yardımcı olmalı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyarette bulunduğu Ermenistan’da mevkidaşı Arat Mirzoyan ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Lavrov, “Erivan ile Bakü arasındaki barış anlaşmasına yardım etmeye ve bölgenin hala karşı karşıya olduğu insani sorunları çözmeye hazır olduğumuzu yineledik. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda nihai anlaşmalara varılacağına dair şüphe yok” ifadelerini kullandı.

Lavrov, “Demiryolu güzergahı kararlaştırıldı, karayolu güzergahı konusundaki müzakere süreci sona ermek üzere. Süreç basitleştirilecek ve Ermeni topraklarının egemenliğinin tanınmasına dayandırılacak. Burada herhangi bir belirsizlik olmayacak” dedi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değinen Lavrov, “Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, genel olarak bölgesel durumu iyileştirmeye yardımcı olmalı” diye konuştu.

Lavrov, Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun bölgede diyalog ve çeşitli temaslar kurmak için önemli bir ek kanal olduğunu söyledi.

ERMENİ BAKAN: TÜRKİYE’NİN AÇIKLAMALARINDAN MEMNUNUZ

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da, “Türkiye’den üst düzey yetkililerin ilişkileri normalleştirmeye, diplomatik ilişkiler kurmaya ve Ermenistan sınırını yeniden açmaya hazır oldukları yönündeki açıklamaları duymaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini değerlendiren Mirzoyan, görüşmelerin çeşitli yönlerde ilerlediğini kaydetti.

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