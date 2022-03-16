Lavrov: Ukrayna ile bazı konularda anlaşmaya yakınız

Rusya ve Ukrayna heyetleri kalıcı ateşkes için bugün bir kez daha görüşmeye hazırlanırken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev'in tarafsız statüsünün görüşmelerde “ciddi bir şekilde” değerlendirildiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Lavrov, RBC televizyon kanalıyla gerçekleştirdiği söyleşide Kiev’in tarafsız statüsünün görüşmelerde “ciddi bir şekilde” değerlendirildiğini belirtti.

Rus bakan Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu geçtiğini ifade ederek “Müzakerecilerimiz görüşmelerin bilinen sebeplerden dolayı kolay geçmediğini belirtiyorlar. Ancak yine de bir uzlaşıya varma umudu var” diye konuştu. Lavrov ifade özgürlüğü ve Ukrayna’da Rusçanın kullanılması gibi konuların da önemli olduğunu ifade etti.

ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda istekli olmadığını da savunan Lavrov, “ABD Ukraynalı yetkililerin pozisyonunda belirleyici role sahip ama biz ABD'nin bu konuda hızlı bir çözüm sağlamakla ilgilenmediğini görüyoruz” dedi.

Rusya Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması yönünde garanti isterken Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de dün yaptığı konuşmada ülkenin NATO'ya üye olmayacağını kabullenmesi gerektiğini söylemişti. Ukrayna ve Rus heyetlerinin, bugün kalıcı ateşkes için bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Ukrayna lideri: Rusya'yla görüşmeler 'daha gerçekçi'