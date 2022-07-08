Lavrov’dan Türkiye açıklaması: Görüşmeye hazırız

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından sonra ortaya çıkan tahıl kriziyle ilgili Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, hububat konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında bu görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte başlayan gerilimde uluslararası kamuoyunu endişelendiren bir gelişme tahıl ve hububat konusunda gündeme gelmişti. Kiev yönetimi, Rusya’nın tahıllarına el koyduğunu iddia ederken Rusya ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Küresel bir gıda krizini tetikleme ihtimali olan bu gerilimle ilgili olarak Türkiye de arabuluculuk çalışmalarına devam etmişti.

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