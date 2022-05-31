Lavrov’dan Ukrayna’ya: Karadeniz’deki mayınları temizleyin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Mayın temizliği sorunu çözülürse Rus donanma güçleri gemilerin Akdeniz’e ve diğer rotalara engellenmeden geçmesini sağlayacak” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarında gemi ticaretinin devam etmesi için Ukrayna'ya bölgedeki mayınların temizlenmesi çağrısı yaptı.

Bahreyn ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Mayın temizliği sorunu çözülürse Rus donanma güçleri bu gemilerin Akdeniz'e ve diğer rotalara engellenmeden geçmesini sağlayacak” dedi. Rus bakan, büyüyen küresel gıda krizini çözmenin Batı'ya ve Kiev'e bağlı olduğunu söyleyerek “Batılı ülkeler limanlarını Rus gemilerine kapatıp lojistik zincirini aksatarak çok ciddi yapay sorunlara yol açtı” diye konuştu.

20 MİLYON TON TAHIL AMBARLARDA BEKLİYOR

Rusya'nın Ukrayna işgali, dünyada gıda kriziyle ilgili endişeleri artırmış durumda. İki ülke küresel buğday arzının yaklaşık yüzde 30'unu üretiyor.

İşgal öncesindeki aylarda arz talep dinamikleriyle keskin yükselişler kaydeden dünya gıda fiyatları, Ukrayna’nın ihracat yapamaması ve dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından biri olan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor.

Ukrayna limanlarında ihracat için bekleyen 20 milyon tondan fazla tahıl bulunuyor. Kremlin ise tahıl ihracatına engel olduklarına yönelik iddiaları reddederek bu duruma Batı’nın uyguladığı yaptırımların neden olduğu konusunda ısrarcı.

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