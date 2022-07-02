Letonya’dan tartışma yaratacak karar: Sovyet heykelleri ve anıtları yıkılacak

Rusya’nın 129 gündür devam eden Ukrayna işgali özellikle Doğu Avrupa’da tepkiye yol açarken, Letonya’dan tartışma yaratacak bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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Letonya’da Sovyetler Birliği döneminden kalan 300'e yakın heykelin ve anıtın yıkılacağı açıklandı. Hükümet, gelecek 4 ay içinde ülkedeki neredeyse tüm Sovyet heykellerinin ve anıtlarının yıkılmasını amaçladığını duyurdu.

Yıkılacak anıtlar arasında başkent Riga'nın merkezindeki 79 metrelik ünlü Sovyet anıtı da bulunuyor. Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı kazandığı zafer anısına dikilen bu dev heykelin yıkımının çok zor olacağı da belirtiliyor. 1997'de heykeli havaya uçurmaya çalışan aşırı milliyetçi gruptan iki kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan bu planın bölgede Rusça konuşan toplulukların ve Kremlin'in tepkisini çekmesi bekleniyor. Letonya nüfusunun üçte biri Rusça konuşuyor ve önemli bölümü de Rusya'nın politikalarını destekliyor.

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