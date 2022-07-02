Libya’da eylemciler Temsilciler Meclisi’ni ateşe verdi

Kaosun, şiddetin ve belirsizliğin yıllardır devam ettiği Libya'da tansiyon yükseliyor... Ülkede bir grup gösterici Temsilciler Meclisi'ni ateşe verdi.

Sozcu.com.tr

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Arap Baharı’ndan beri kaosun ve şiddetin hüküm sürdüğü Libya’da bir grup gösterici sabaha karşı Temsilciler Meclisi’ni ateş verdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Tobruk’taki binanın alevler içinde kaldığı ve koyu dumanların yükseldiği görülüyor.

OHAL ilan edilmesini ve bunun sonunda bir an önce seçim yapılması çağrısında bulunan göstericilerle birlikte Trablus’ta da gösteriler devam etti.

Haber ajansı Reuters göstericilerin, “Elektrik istiyoruz” ve “bıktık” sloganları attığını aktarırken ajansa konuşan bir gösterici, “Biz petrol üreticisi bir ülkeyiz fakat her gün elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu da bizi yönetenlerin yozlaşmış olduğunu gösteriyor” dedi.

LİBYA’DA NE OLMUŞTU?

2020 yılının Kasım ayında Birleşmiş Milletler’in önayak olduğu Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda 24 Aralık 2021 yılında seçim yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat seçimler o tarihte gerçekleşmezken Ulusal Birlik Hükümeti’nin görev süresi dolduğu için yeni bir başbakan ve hükümet seçilmişti.

Ülkenin batısındaki vekillerin büyük kısmının katılmadığı Temsilciler Meclisi oylamasında Fethi Başağa başbakan olarak seçilirken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de duruma tepki göstermiş ve “seçilmiş bir hükümete” ülkeyi teslim edeceğini duyurmuştu.

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