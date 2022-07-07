Litvanya Türkiye’den aldığı İHA’ları Ukrayna’ya gönderiyor

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Litvanya hükümetinin dün akşam bağışlanan Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Ukrayna'ya göndermeye hazırlandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Litvanyalıların Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın almak için düzenledikleri bağış kampanyasında yaklaşık 6 milyon euro toplamalarından sonra İHA’ların üreticisi Baykar ve Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Bayraktar TB2 İHA’sının Ukrayna’ya gönderilmesi için Litvanya’ya bağışlanmasına karar vermişti.

Bayraktar TB2’nin bağışlanmasının ardından Anusauskas, Baykar ve Litvanya’nın toplanan miktardan 1.5 milyon euronun İHA’yı silanlandırmak için kullanılması ve kalan miktarın Ukrayna’ya insani yardım için harcanması konusunda anlaştığını belirtti.

Anusauskas, “Bu savaşın gidişatını değiştirmeyecek. Litvanya halkı, Ukraynalılara sembolik bir yardımda bulunuyor” dedi.

Son yıllarda 20’den fazla Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna, 27 Ocak’ta 16 tane daha sipariş vermişti. Yeni siparişler Mart ayında teslim edilmişti.

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