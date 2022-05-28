Litvanya’da Ukrayna için Bayraktar alma kampanyası

Litvanya'da Ukrayna'ya destek için Bayraktar SİHA’ları alınması amacıyla düzenlenen bağış kampanyasında kısa sürede 3 milyon euro toplandı. Reuters'a göre, Litvanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alma anlaşmasını gelecek hafta imzalamayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Litvanya’da Rus işgali altındaki Ukrayna’ya gönderilmek üzere Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA’ları alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon euro toplandı.

Reuters haber ajansı, Litvanya televizyonu Laisvers TV’nin başlattığı kampanyanın büyük destek gördüğünü aktardı. Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan Agne Belickaite, “Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı düşünmüyorduk ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bir şeyler yapılmalı” dedi. Rusya'nın Litvanya'ya da saldırabileceği endişesi olduğunu ifade eden Belickaite, “Zafere kadar bağış yapmaya devam edeceğim” dedi.

Ukrayna'nın Litvanya Büyükelçisi Beshta Petro da, “Bu, tarihte halkın Bayraktar gibi bir şeyi satın almak için para topladığı ilk olay, inanılmaz bir şey” diye konuştu.

Reuters'ın haberine göre Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alma sürecini yürüten Litvanya Savunma Bakanlığı, satın alma anlaşmasını gelecek hafta imzalamayı planlıyor.

Ukrayna, Rus işgali öncesinde 20'den fazla Bayraktar SİHA'sı satın almış, bu durum Türkiye ve Rusya arasında gerilime yol açmıştı.

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