Liz Truss’ın kabinesine “Hindistan cevizi” diyen gazeteci özür diledi

Eski bir BBC gazetecisi ve Edinburgh Üniversitesi'nin eski rektörü olan Iain Macwhirter, İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'ın yeni kabinesine verdiği isim sebebiyle eleştirilerin odağı oldu.

Sozcu.com.tr

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Şu anda İskoç gazetesi The Herald için köşe yazarlığı yapan 70 yaşındaki Iain Macwhirter, yeni atanan Kwasi Kwarteng (Maliye Bakanlığı), James Cleverly (Dışişleri Bakanı) ve Suella Braverman (İçişleri Bakanı) isimlerini “Hindistan cevizi kabinesi” olarak adlandırınca ırkçılıkla suçlandı.

Daily Mail’in haberine göre, “Hindistan cevizi” terimi, siyah ama “içleri beyaz” olan insanları tanımlar ve kültürel klişeler üzerine kuruludur.



Aldığı tepkiler üzerine Macwhirter, bu ifadeyi kullandığı tweet’i sildi ve kendi yazısına bir bağlantı içeren yeni bir tweet paylaştı.

TEPKİ TOPLADI

Mesajı silmekle beraber, yazar ırkçılıkla suçlandı ve insanlar Macwhirter’ı özür dilemeye çağırdı.

Bir kullanıcı, “Yıl 2022 ve sosyal medyada insanlara Hindistan cevizi diyorsunuz. Kesinlikle utanmaz bir kişi, ırkçılık bu, utanmıyor bile, iğrenç,” derken bir başkası da “Kendine gazeteci diyorsun, bariz ırkçıdan başka bir şey değilsin” dedi.

MailOnline’a konuşan Macwhirter ise, “Daha önce, sol kanattaki bazı kişilerin Muhafazakar Parti’ye katılarak “hain” olarak kabul edilen siyah insanlar hakkında kullandığı bir terime ironik bir gönderme yapmıştım.”

“Bunu yayınladıktan sonra, bu şakanın rahatsız edici olabileceğini fark ettim ve sildim. Kabul edilemez bir dildi, yanlış anlaşılmaya açıktı ve neden olduğum sıkıntı için içtenlikle özür dilerim” dedi.

İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Truss, kabinesinde etnik çeşitliliğe önem vererek kabinedeki kritik pozisyonlara “beyaz olmayan” isimleri atamıştı.

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