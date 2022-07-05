Lüks oteller pandemiden sonra harekete geçti: Ayda en az 20 bin liraya tecrübesi olmayan eleman arıyorlar

Avrupa'da pandemi sonrası çalışan krizi yaşanıyor. Özellikle ulaşım ve turizm sektörleri çalışan bulmakta sıkıntı yaşarken, lüks otel zincirleri, tecrübesi olmayan çalışanları işe almaya başladıklarını açıkladı. Tecrübe hatta özgeçmiş bile gerektirmeden başvurulan işler ayda en az 20 bin TL kazandırıyor...

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en ünlü otel zincirleri, pandemi sonrası seyahat taleplerini karşılamakta zorlanınca işçi arayışına girdi. İspanya merkezli 110’dan fazla ülkede Mercure, Ibis ve Fairmont gibi markaları işleten Accor firması, dünya çapında 35 binden fazla işçi açıkları olduğunu açıkladı.

Hal böyle olunca üst düzey oteller, vasıflı işçi aramayı bırakıp, tecrübesi hatta özgeçmişi bile olmayan çalışanları işe almaya başladı.

Covid-19 süresinde birçok seyahat firması ve lüks otel, işçi çıkarımı yaparken, işten ayrılan çoğu kişi geri dönmediğini için turizm sektörü durumdan olumsuz etkilendi.

‘DAHA ÖNCE İŞE ALINMAMIŞ KİŞİLERİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLADIK’

Accor’un İcra Kurulu Başkanı Sebastien Bazin, Katar Ekonomik Forumu’nda verdiği röportajda, Avrupa’nın en büyük otel işletmecisi Accor’un sektörde daha önce çalışmamış kişileri işe almak için deneme girişimlerine başladığını söyledi.

110’dan fazla ülkede Mercure, Ibis ve Fairmont gibi markaları işleten Accor’un dünya çapında 35 bin çalışana ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Accor, Fransa’daki şubelerinde gençleri ve göçmenleri işe almaya başladığını açıklarken, yeni işe alınanlara altı saatlik eğitim verildiğini ve işi öğrendiklerini söyledi.

İKRAMİYE, SİGORTA, ÜCRETSİZ KONAKLAMA…

Personel sıkıntısı, İspanya ve Portekiz’de de etkisini gösterdi. İngiliz Daily Mail gazetesi, bu iki ülkede de büyük bir çalışan sıkıntısı olduğunu açıklarken, Avrupa’nın geri kalanına göre, daha yüksek ücret, ücretsiz konaklama, ikramiye ve sağlık sigortası gibi avantajlar sunulduğu belirtildi.

İspanyol otel işletmecisi Melia’nın CEO’su Gabriel Escarrer Madrid’de gazetecilere verdiği demeçte, “Birçok çalışan diğer sektörlere taşınmaya karar verdi, bu yüzden sıfırdan bir endüstri kuruyoruz. Çalışmak için ülkemize gelen göçmenlere de kurumsal destekleri olmadığı için fırsat veriyoruz’ dedi.

EN AZ 20 BİN TL MAAŞ

İspanya’da pandemi sonrası 200 binden fazla işçi açığı olduğu kaydedildi. Portekiz’de de özellikle turizm sektöründe en az 15 bin çalışana daha ihtiyaç olduğu açıklandı.

Resmi verilere göre, İspanya’da barlar ve restoranlar ilk çeyrekte işçi ücretlerini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 artırdı. İspanya, turizm sektöründe çalışmak için ülkelerine geleceklere ayda en az bin 200 dolar yani 20 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Komşu Portekiz’de, merkez bankası ve Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre, ülke dışından gelen işçilerin maaşlarında yüzde 7’lik bir artış olması bekleniyor. Portekiz’de çalışmak isteyenlere ayda 881 euro yani 15 bin 500 TL gibi bir ücret ödeneceği açıklandı.

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