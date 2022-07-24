Macaristan Başbakanı Orban’ın ırk açıklamaları tepki çekti

ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e sempatisini gizlemeyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın dün yaptığı "ırk" açıklaması uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Macaristan’ı demir yumrukla yöneten sağcı başbakan Viktor Orban’ın dün yaptığı açıklamalar gündemden düşmüyor… Macar halkına seslenen Orban, Avrupalıların Avrupalı olmayanlarla birlikte olduğunu ve Macaristan’ın “kırma ırkları istemediğini” söylemesi hem sosyal medyada hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a yakınlığını gizlemeyen Orban, “Ülkemizin vatandaşlarının Avrupalı olmayanlarla dost olmaya ilgisi yok” diyerek “saf macar ırkını ön plana aldığını dile getirdi.

Baile Tusnad Yaz Üniversitesi’nde konuşan Orban, “Avrupalılar, Avrupalı olmayanlarla birlikte olmamalı. Biz dolaşıyoruz, başka yerlerde çalışıyoruz, Avrupa içinde karışıyoruz. Fakat biz kırma bir ırk ya da çok etnikli bir grup olmak istemiyoruz” dedi.

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