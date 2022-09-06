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Macaristan’da kuraklık etkisini gösteriyor

Aşırı sıcak hava dalgası ve yağış azlığı nedeniyle Macaristan'da kuraklık endişesi ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
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Macaristan’da kuraklık etkisini gösteriyor

Avrupa kıtasını etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve yağış azlığı nedeniyle baş gösteren kuraklık endişesi, yerini ürkütücü görüntülere bırakıyor.

Kıtadaki çok sayıda ülkede su kaynakları büyük ölçüde kururken, toprağın aşırı ısınması nedeniyle tarım ürünlerinde de beklenen rekoltenin uzağında kalınıyor. Macaristan da kuraklıktan etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Çok sayıda insan kuraklıktan etkilenen ve ciddi oranda su seviyesi azalan Velence Gölü’nde yürüyüş yaptı.
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