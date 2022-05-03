Macaristan’da vekiller yemin ederek göreve başladı
Macaristan'da sağcı lider Viktor Orban'ın zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından milletvekilleri yemin ederek göreve başladı.
Bütün Avrupa’nın sonucunu merakla beklediği seçimden Başbakan Viktor Orban ve partisi zaferle çıkarken, yeni meclis resmen göreve başladı.
Macaristan’da mevcut iktidarın zaferiyle sonuçlanan parlamento seçimleri sonrası oluşan yeni mecliste, aralarında Başbakan Orban’ın da yer aldığı milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.