Macron: Rusya’yı aşağılamamalıyız

Rusya lideri Putin’le sık sık görüşmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Rusya’yı aşağılamamalıyız... Böylece savaş bittiğinde diplomatik çabaların önünü açabiliriz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararıyla “tarihi bir hata” yaptığını ama Batı'nın Rusya'yı sürekli aşağılamaması gerektiğini söyledi.

Fransız basınına konuşan Macron, işgal nedeniyle Rusya'nın uluslararası toplumda yalnız kaldığını belirterek “Putin'e halkı, kendisi ve tarih için çok büyük bir hata yaptığını söyledim. Bence kendini yalnızlaştırdı” dedi. Macron, “Yine de Rusya'yı aşağılamamalıyız… Böylece savaş bittiğinde diplomatik çabaların önünü açabiliriz” diye konuştu.

Putin, dün yaptığı açıklamada dünyada büyüyen gıda ve enerji krizinden Batı'yı sorumlu tutarak Ukrayna'dan tahıl ihracatını engelledikleri iddiasını reddetmiş ve Batı'nın Rusya'yı her konuda “günah keçisi” ilan ettiğini söylemişti. Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların krizi daha da derinleştireceğini ifade etmişti.

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