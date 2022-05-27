Macron’dan Erdoğan’a NATO çağrısı: Saygı duyun

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularına itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken Fransa'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularıyla ilgili “egemen seçimine saygı duymaya” çağırdığı bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron, telefon görüşmesinde, bu iki ülkenin kendi güvenlik değerlendirmeleri çerçevesinde, demokratik bir süreçten kaynaklanan egemen seçimine saygı duyulmasının önemini vurguladı” dendi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Macron, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etmemesi için acil bir çözüm bulunmasını umduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

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