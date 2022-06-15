Macron’dan Zelenskiy’e çağrı: Bir noktada müzakere etmesi gerekecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dördüncü aya yaklaşılırken Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna lideri Zelenskiy'e çok sert bir tavsiyede bulundu.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenskiye’e dikkat çekici bir çağrı Fransa’dan geldi. Savaşın başladığı günden beri iki ülke arasında arabuluculuk yapma çabası içinde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zelenskiy’e seslendi.

Romanya ve Moldova’da resmi temaslarda bulunan Macron, “Ukrayna lideri ve yetkilileri bir noktada Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacak” dedi. İki ülkenin diplomasi yoluyla çözüme ulaşması gerektiğinin altını çizen Macron’un bu hafta Ukrayna’ya gitmesi de gündemde.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan iki diplomatik kaynak Macron’un yarın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile birlikte Kiev’e gidebileceğini söyledi.

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