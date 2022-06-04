Macron’un Rusya açıklamasına Ukrayna ateş püskürdü! İpler gerildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya'ya yönelik açıklamalarına Ukrayna'dan çok sert tepki geldi. İki ülke arasında ipler gerildi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün yaptığı açıklamada, “Rusya’yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa’nın rolünün arabulucu olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Dışişleri Bakanı Kuleba ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa’yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir. Kendini küçük düşüren Rusya’dır. Hepimiz Rusya’yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak” dedi.

“TARİHİ VE TEMEL BİR HATA”

Öte yandan, Macron açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’yı işgal ederek tarihi ve temel bir hata” yaptığını belirtmişti.

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