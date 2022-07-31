Madagaskar’da evleri ateşe veren haydutlar katliam yaptı

Madagaskar'ın Ankazobe bölgesinde "Dahalo" olarak bilinen haydutların çok sayıda evi ateşe vermesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’nun yaklaşık 75 kilometre kuzeyinde yer alan Ankazobe bölgesinde “Dahola” olarak bilinen haydutlar çok sayıda evi ateşe verdi.

Madagaskar Savunma Bakanı General Richard Rakotonirina tarafından olay yerinde yapılan açıklamada, “İnsanlar gerçek bir trajedi yaşadı. Çok sayıda kayıp var. 32 kişi hayatını kaybetti. Bu, kadınları ve çocukları canlı canlı yakan acımasız Dahalo tarafından işlenen bir suçtur” ifadeleri kullanıldı. Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini belirten Rakotonirina, “Bu suçu işleyenleri ve bağlantılı olanları yakalayacağız” dedi. Rakotonirina, saldırıda yaralanan ve tedavilerine hastanede devam edilen yaralıları da ziyaret etti.

AMAÇ İNTİKAM

Rakotonirina ayrıca, saldırının, daha önceki operasyonlar esnasında güvenlik güçlerine bilgi sağlayan halktan intikam almak için gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Dahalo, Madagaskar’ın bazı bölgelerinde hırsızlık dahil çok sayıda suç işleyen organize çeteler olarak biliniyor.

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