Malcolm X’i öldürmekle suçlanmıştı, şimdi 40 milyon dolarlık dava açıyor

Malcolm X cinayetinden haksız yere suçlu bulunan ve 20 yılını hapiste geçiren Muhammad Aziz, New York şehrine 40 milyon dolarlık dava açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

84 yaşındaki Muhammad Aziz, sivil haklar lideri Malcolm X’in Şubat 1965’te öldürülmesinden beş gün sonra tutuklandı. Fiziksel kanıt eksikliğine ve iddia makamının tanıklarının çelişkili ifadelerine rağmen Halil İslam isimli başka bir adamla birlikte mahkum edildi.

Mahkumiyetleri 55 yıl sonra, bir 2020 belgesel dizisinin haklarındaki davada yapılan hataları vurgulaması ve cinayetten, 2018’de ölen William Bradley adlı başka bir İslam Milleti üyesinin sorumlu olduğunu öne sürmesi üzerine bozuldu.

Belgesel, Manhattan bölge savcılığının yeni bir soruşturma başlatmasını ve FBI ile New York Polis Departmanı’nın önemli kanıtları sakladığını ortaya çıkmasını sağladı.

40 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇIYOR

Manhattan bölge savcısı Cyrus Vance geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, “Bu yeni soruşturmada elde ettiğimiz şey, 1965’te trajik bir şekilde ofisimizde bulunmayan ve bu nedenle savunmaya teslim edilmeyen çok sayıda materyali ortaya çıkarıyor. Aziz’den ve 2009’da ölen İslam’dan özür dilerim” dedi.

Mahkumiyeti 1985’teki şartlı tahliye ile devam eden Aziz ve avukatları, şimdi New York’a 40 milyon dolarlık dava açıyor. Avukatları davada Aziz’in birden fazla görev yapmış bir ABD Donanması gazisi ve altı küçük çocuk babası olduğunu belirtirken şu sözlere yer verdi:

“Malcolm X’i öldürmekten tutuklandığında sadece 26 yaşındaydı. Hayatının baharı olması gereken 20 yılını, işlemediği bir suçtan dolayı hapishanede kilitli olarak geçirdi. Aziz Bey’e ve ailesine verilen zarar çok büyük ve onarılamaz.”

SALDIRI SIRASINDA EVİNDEYDİ

Dava, Malcolm X’in örgütten ayrılmadan önce sözcüsü olduğu siyah milliyetçi grup İslam Milleti’nde eski bir teğmen olan Bradley’in, 25 Şubat öğleden sonra Audubon Balo Salonu’nda kendisini biçilmiş bir av tüfeğiyle öldürdüğünü, Aziz’in ise saldırı sırasında Bronx’taki evinde olduğunu belirtiyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada şehrin davayı inceleyeceğini söyledi: “Kariyerim boyunca daha adil bir ceza sistemi için savaşan biri olarak, iki adamın mahkumiyetini bozmanın adil olduğuna inanıyorum.”

İlginizi Çekebilir 'Kennedy suikastının emrini eski CIA Direktörü verdi'

İlginizi Çekebilir Hitler'in saati açık artırmada... 70 milyon lira bekleniyor

İlginizi Çekebilir Ivana Trump'ın ölüm sebebi belli oldu: Türk kuaföre gidiyormuş