Malezya’nın eski başbakanı 12 yıl hapis yatacak

Malezya'nın eski Başbakanı Necib Razak, temyiz başvurusun reddedilmesinin ardından 12 yıl hapis yatacak.

Sozcu.com.tr

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69 yaşındaki Razak, devlete ait servet fonu 1Malaysia Development Berhad’ı (1MDB) içeren bir yolsuzluk skandalıyla yargılandı.

Temmuz 2020’de suçlu bulundu, ancak temyiz sırasında kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, ayrıca Necib’in cezasını erteleme talebini de reddetti.

2020’de bir mahkeme, eski bir 1MDB birimi olan SRC International’dan özel hesaplarına aktarılan toplam 42 milyon ringgiti (9.4 milyon dolar) kişisel hesabına aktarmaktan Necib Razak’ı suçlu buldu. 12 yıl hapis ve 210 milyon ringgiti (46,8 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

BAĞIŞ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Savunma ekibi, Necib’in hesaplarındaki fonların devlet fonundan zimmete para geçirmek yerine Suudi kraliyet ailesi tarafından bağışlandığını savunmuştu.

Ayrıca, mali danışmanlar, özellikle de hem ABD’de hem de Malezya’da suçlanan ancak aynı zamanda masumiyetini koruyan kaçak finansör Jho Low tarafından yanlış yönlendirildiğini iddia ettiler.

Temyiz duruşmasında üst mahkeme mahkumiyet kararını oybirliğiyle onadı.

Necib’in karısı Rosmah Mansur “para aklama, vergi kaçırma ve yolsuzluk” suçlamalarıyla karşı karşıya. Onun temyiz duruşması da Eylül’de yapılacak.

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