Mariupol’de insanlık dramı sürüyor: Halk kanalizasyondan su içiyor, sokaklar ceset dolu…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden en çok zarar gören kentlerden biri olan Mariupol'de insanlık dramı yaşanıyor. Cesetlerle dolu kentin sokaklarında zor durumdaki halk temiz suya ulaşamadığı için kanalizasyondan su içiyor, yolda biriken sularla kıyafetlerini yıkıyor...

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci aya girilirken, çatışmaların en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol’de halk zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya…

İngiliz The Sun gazetesi, bölgeye gitti ve Ukrayna halkının yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Bir zamanlar şirin bir sahil kasabası olan ve kültürel aktivitelerle tanınan Mariupol tamamen harabeye döndü.

The Sun gazetesi muhabiri Elsa Buchanan, harap olmuş şehirde yürürken yerde ceset parçaları, insan kemikleri ve cesetler bulunduğunu vurguladı.

Mariupol sakinleri, plastik kovalarda su taşıyabilmek için saatlerce güneşin altında beklediğini aktaran Buchanan, halk arasında temiz suya ulaşamayan binlerce kişi olduğunu ve bu insanların kanalizasyondan su içmeye zorlandığını söyledi. Buchanan, suya ulaşmada sıkıntı yaşayan halkın kıyafetlerini yıkamak için sokaklarda biriken sulardan yararlandığını da aktardı.

İngiliz The Sun gazetesi, cesetlerin artık mezarlara gömülmek yerine çöp yığınlarında çürümeye bırakıldığını yazdı. Kentte cesetlerin meydana getirdiği korkunç bir koku olduğunun altı çizildi.

Gazete, kentteki binaların yüzde 90’ının yıkıldığını aktarırken, buldozerlerin harap olmuş binaları yıkmak için gün boyu çalıştığını da yazdı.

Bölgedeki insanlık dramını bir kez daha gözler önüne seren İngiliz The Sun gazetesi Mariupol’de bir süredir ilaç bulunamadığını, doktorların hastalığın yayılmasını engellemek için hastaların uzuvlarını kesmek zorunda kaldığını aktardı.

Gazeteye konuşan Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, şehirdeki harap olmuş her evin altında 50 ila 100 arasında ceset olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

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