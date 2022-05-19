Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü

Orta ve Afrika'da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen monkeypox yani maymun çiçeği virüsü Avrupa'da yayılıyor. İngiltere, Portekiz ve İspanya'nın ardından İtalya ve İsveç'te de virüse rastlandı.

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Afrika bölgesinde ormanlık alanlarda rastlanan ve çoğunlukla kemirgenler ve vahşi hayvanlardan geçen Monkeypox yani maymun çiçeği hastalığı Avrupa’da etkisini hızla artırdı.

İngiltere, İspanya ve Portekiz’in ardından İtalya ve İsveç de ülkelerinde virüse rastlandığını açıkladı.

İtalyan hastanın Kanarya Adaları’ndan döndükten sonra Roma’daki bir hastanede yaptığı testin pozitif çıktığı, İsveçli hastaya ise Stockholm’de teşhisin konulduğu aktarıldı.

7 ÜLKEDE VİRÜSE RASTLANDI

Bu sabah da Kanada ve ABD’li yetkililer ülkelerinde maymun çiçeği hastalığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Böylelikle, virüsün Afrika dışında görüldüğü ülke sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Bir anda hızla artan vakalar sonucu Avrupa alarma geçti. Uzmanlar, bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korktuklarını açıkladı. Hastaların birbirleriyle bağlantılı vakalar olmaması dikkat çekti.

UZMANLAR ‘OLAĞANDIŞI’ OLARAK NİTELEDİ

Maymun çiçeğinin kişiden kişiye bulaşmasının son derece nadir olduğu düşünüldüğünden, salgın uzmanlar tarafından ‘olağandışı’ olarak tanımlandı.

Şimdiye kadar virüs, Batı veya Orta Afrika dışında yalnızca dört ülkede tespit edilmişti ve tüm vakaların kıtayla doğrudan seyahat bağlantıları vardı.

İngiliz ve İspanyol yetkililer hastalığın çoğunun eşcinsel erkeklerde rastlandığı bilgisini paylaşmıştı. Ancak diğer ülkelerden benzer bir açıklama gelmedi.

SEMPTOMLARI AÇIKLANDI

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsünün İspanya'da 23, Portekiz'de 20, İngiltere'de 8 kişide tespit edildiği belirtildi.

Monkeypox, grip benzeri semptomlarla etkisini gösterirken, ardından lenf düğümlerinde şişme başlar. Daha sonra ise yüz ve vücutta döküntüler görülmeye başlanır. Bu yüzden de adına maymun çiçeği denmiştir. Afrika'da insanlara kemirgenler veya küçük hayvanların ısırıkları yoluyla bulaşır ve genellikle insanlar arasında kolayca yayılmaz.

Maymun çiçeği, çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelir.

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