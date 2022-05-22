Maymun çiçeği salgını büyüyor: 3 yıl önce uyarmışlar, Biden’dan endişe yaratan açıklama

Dünya henüz corona virüsü salgınının etkisinden kurtulamamışken, sayıları hızla artan maymun çiçeği salgını uluslararası kamuoyunda panik yaratmaya devam ediyor... Bazı bilim insanları 3 yıl önce bu hastalık konusunda uyarıda bulunduklarını açıklarken, ABD Başkanı Biden'dan da dikkat çekici bir çıkış geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünyayı yeni bir salgın hastalık kabusu sardı: Maymun çiçeği…

Son haftalarda sayıları hızla artan ve ölümcül sonuçlar doğuran maymun çiçeği hastalığı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken bilim insanları ve devlet makamlarından peş peşe açıklamalar gündeme bomba etkisi yarattı.

Vakaların görüldüğü İngiltere’de bilim insanlarının 3 yıl önce maymun çiçeği hastalığı ile ilgili uyarılarda bulunduğu fakat kimsenin bu uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Cambridge Üniversitesi ve London School of Tropical Hygiene and Medicine’de görevli bilim insanları ve uzmanların maymun çiçeği ile ilgili uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Bilim insanlarının maymun çiçeği hastalığının evrim geçirme ihtimali üzerinde 3 yıl önce durduğunu ve kızamığa karşı direnç ve bağışıklık olduğu için bu hastalığın onun yerine geçebileceği yönünde fikir beyan ettiği açıklandı.

Uzmanlar, dünya nüfusunun yüzde 70’inin maymun çiçeğinin de dahil olduğu pox virüsüne karşı bağışıklığı olmadığını duyurdu.

YENİ AŞI YÖNTEMLERİ VURGUSU

Batı ve Orta Afrika’da çok yaygın olan ve yakın temas ile bulaşan hastalığı ile ilgili kapsamlı bir haber yapan Sunday Telegraph, “2019’da yapılan bir seminerde bilim insanları ve uzmanlar bu hastalığın yayılacağını öngördü. Bu sebeple yeni nesil aşı ve tedavi yöntemlerinin önemine vurgu yapıldı” yorumuna yer verdi.

O dönemde yapılan seminerde bilim insanları, “2003’te benzer bir salgın oldu ve 2018 ve 2019’da da bölgesel salgınlar oldu. Maymun çiçeği salgını tekrar çıkabilir” yorumunu yaparken o seminerde konuşulanlar Vaccine isimli tıp dergisinin 2020’de yayınlanan sayısında yer aldı.

BIDEN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Güney Kore’de temaslarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden da maymun çiçeği salgınıyla ilgili konuştu. Biden, bu salgının endişe yarattığını dile getirirken, “Herkes bu salgından endişe etmeli. Sağlık çalışanları ve devlet yetkilileri olası tedavi ve aşı yöntemleri için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Biden, çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

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