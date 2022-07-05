Maymun çiçeği salgını uyarısı: Hacca gidenlere net uyarı

Geçen haftalarda Türkiye'de de ilk vakaların çıktığı maymun çiçeği salgını ile ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Genelde Afrika’nın batı ve orta bölgelerindeki tropikal alanlarda görülen maymun çiçeği hastalığı son haftalarda hızını artırmaya başladı. Türkiye’de de geçen hafta tespit edilen maymun çiçeği vakaları hastalığın endemik olmadığı 52 ülkede kayıtlara geçti.

Şu ana kadar resmi verilere göre dünya çapında 5.700’den fazla insanda görülen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Covid-19 salgını dolayısıyla durdurulan Hac ziyaretlerinin yeniden başladığı günlerde Suudi Arabistan’dan yetkililer açıklamalarda bulundu. Hastalığın hızla yayıldığına dikkat çeken Cizan Üniversitesi’nde görevli doçent doktor Abdullah Algaissi, “Bu hastalığın hava yoluyla ve havadaki partiküllerle bulaşıp bulaşmadığı henüz bilinmiyor. Genelde cinsel temas ya da hasta kişinin yaralarına dokunarak bulaştığı biliniyor. Bu hastalık endişe verici” dedi. Algaissi, hastalığın kontrol altına alınabileceğine de dikkat çekti.

Arap uzmanlar, Hac ziyaretine gelenlerin tam aşılı ve maskeli olması gerektiğini de hatırlatırken, “Eğer bir kişi Hac ziyareti sırasında semptom gösteriyorsa hemen kendini tecrit altına almalı. Ayrıca başka insanlarla temas etmekten kaçının” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Türkiye'de de görülmüştü... Bilim insanları uyardı: Maymun çiçeği semptomlarında değişikler var

İlginizi Çekebilir Türkiye'de de görülen 'maymun çiçeği' hastası konuştu