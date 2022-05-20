Maymun çiçeği virüsü dünyayı alarma geçirdi

Belçika'da maymun çiçeği virüsü ile enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. Bu kişilerle yüksek riskli temasta bulunanların ise semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip etmesi isteniyor.

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Maymun çiçeği virüsünde yüksek riskli temaslar arasında oda arkadaşları, cinsel partnerler, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanları yer alıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ayrıca eşcinsel erkeklere ve birden fazla partneri olan kişilere yönelik bir bilinçlendirme kampanyası da düzenlenecek.

Karantina kararını kamuoyuna duyuran Bakım ve Sağlık Ajansı’na bağlı uzmanlardan oluşan Risk Değerlendirme Grubu (RAG), maymun çiçeği virüsüne yakalanmış kişilerle yüksek riskli temasları bulunana kişilere; bağışıklığı azalmış kişiler, hamile kadınlar ve çocuklarla temas konusunda fazladan dikkatli olmalarını tavsiye etti.

ENFEKSİYON KAPMA RİSKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Karantina kararı Belçika’da maymun çiçeği vaka sayısının ikiye yükselmesinden sonra alındı. Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers’teki Tropikal Tıp Enstitüsü dün gece maymun çiçeği virüsü ile ilgili ilk enfeksiyonu doğruladıktan sonra bugün ikinci bir vaka daha bildirdi.

Bu kişinin, resmî olarak onaylanan ilk hastanın eşi değil, başka bir kişi olduğu belirtildi. Ancak iki hastanın da aynı partiye katıldıkları belirlendi. Belçikalı yetkiler, bu kişilerin nasıl enfeksiyon kapmış olabileceğini araştırıyor.

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü’nden Isabel Brosius, virüsün geniş bir kesime yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini söyledi.

Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı’ndan Joris Monens, maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirterek “Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkatli olmalıyız” dedi.

İSPANYA’DA VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Maymun çiçeği virüsü Belçika’dan önce İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmüştü. İspanya’da vaka sayısı bugün 21’e yükseldi.

ABD VE İNGİLTERE’DEN AŞI HAMLESİ

ABD hükümeti çiçek hastalığına karşı etkili olduğu belirtilen Jynneos adlı aşı için 119 milyon dolarlık bütçe ayırdı ve sipariş verdi. ABD hükümetinin siparişini ilacı üreten Bavarian Nordic duyurdu. Bavyera Nordic ile hükümet arasındaki sözleşmenin, 13 milyon dondurulmuş doz sağlayacak şekilde toplamda 299 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Öte yandan İngiltere’de de 20’yi bulan maymun çiçeği vakaları sonrasında hükümet sağlık çalışanlarının aşılanmasını planlıyor.

Reuters’ın haberine göre ülkede salgının ilerlemesi durumunda sağlık çalışanları ve doğrudan hastalarla temaslılara kısmen etkili çiçek aşısının uygulanabileceği ifade ediliyor. Ancak bunun dışında ülke genelinde kapsamlı bir çiçek aşısı planlanmıyor. Vakaların artmasına bağlı olarak yüz binlerce doz da sipariş edilebileceği belirtiliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI

Maymun çiçeği hastalığı, ilk olarak 1958’de araştırma için tutulan maymun kolonileri arasında keşfedilmişti. İlk insan vakası ise 1970 yılında kaydedildi.

Semptomları arasında ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, titreme ve bitkinlik olduğu ve ateşten sonraki bir veya birkaç gün içinde, hastalarda vücuda yayılan bir döküntü geliştiği belirtiliyor.

Hastalığın yaklaşık iki ila dört hafta sürdüğü ve hastalığa yakalananların yüzde 10’unda ölüme neden olduğu belirtiliyor.

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