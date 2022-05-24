Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Avrupalı yetkililer uyardı

Afrika dışındaki ülkelerde yoğun olarak tespit edilen ve endişe yaratan maymun çiçeği salgını ile ilgili olarak İngiltere'den önemli açıklamalar geldi.

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Dünyada corona virüsü endişesi henüz atlatılmamışken, onlarca ülkede maymun çiçeği (monkeypox) salgınının patlak vermesi endişe ve korku yarattı.

Genelde Afrika'nın orta ve batı bölgelerindeki tropik alanlarda ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığında vaka sayısı 100'ü geçti. Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarında görülen ve ciltte deformasyon, baş ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteren hastalıkla ilgili İngiltere’den önemli açıklamalar geldi.

Virüs halen Afrika’da Avrupa’dan çok daha yaygın olsa da, yetkililer, virüsün insanlardan hayvanlara bulaşması durumunda, endemik hale geleceğinden endişe ettiklerini açıkladı. İngiltere’de toplam vaka sayısı 56’ya çıkarken, Sağlık Bakanı Sajid Javid, virüsün birbirine bağlantısız kişilerde ortaya çıktığını ve toplu bir yayılma söz konusu olduğunu söyledi.

‘YÜKSEK TEYAKKUZ GEREKECEK’

Javid, sağlık personeli arasında “yüksek teyakkuz” gerektiğini de vurguladı.

Sağlık Bakanı, ülkede maymun çiçeği ile uğraşan doktorlar için bir yardım hattı kurulduğunu ve ekstra test kapasitesi sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Sağlık yetkilileri salgını “önemli ve endişe verici” olarak nitelendirdi, ancak İngiltere için riskin henüz düşük olduğu vurgulandı.

Monkeypox ile enfekte olmuş kişilerin yakın temaslarına Imvanex adlı bir çiçek hastalığı aşısı sunuluyor. Bu, kısmen iki hastalık arasındaki benzerlikler nedeniyle insanlarda belli bir miktar koruma sağlarken, hastalığın daha az şiddetli atlatılmasını da sağlıyor.

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