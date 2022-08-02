Maymun çiçeğinde can kaybı artıyor, ABD’nin bir eyaletinde daha OHAL ilan edildi

Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsünde can kaybı artmaya devam ederken, ABD’nin bir eyaletinde daha salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin California eyaletinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. California Valisi Gavin Newsom, ABD'de vaka sayısının 5.800'ü geçtiğine dikkat çekerek aşılama çabalarına destek için olağanüstü hal kararı aldıklarını duyurdu.

Daha önce de vaka sayısının en yüksek olduğu eyalet olan New York'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.

PERU'DA İLK ÖLÜM

Güney Amerika ülkesi Peru’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölen kişinin bir erkek hasta olduğu bildirildi. Daha önce İspanya, Brezilya ve Hindistan'da da maymun çiçeği kaynaklı ölümler kayda geçmişti.

Dünyada vaka sayısı 18 bini geçerken Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etmişti.

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