Medvedev: Ukrayna NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya operasyonları sürdürecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, “Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev yeni bir açıklamada bulundu. Medvedev açıklamasında, “Kiev'in NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak” dedi.

Medvedev açıklamasında, Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değinerek “Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşebilir. Daha önce Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık” ifadelerini kullandı.

Medvedev ayrıca, ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını, ancak ABD’nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

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