Meghan Markle’dan sürpriz ziyaret… Teksas’ta görüldü

Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 21 kişinin anıtına ziyarette bulunarak çiçek bıraktı.

Sozcu.com.tr

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24 Mayıs’ta gerçekleşen saldırıda 19’u çocuk, 2’si öğretmen toplam 21 kişinin hayatını kaybettiğini Teksas Valisi Greg Abbott duyurdu.

People’ın haberine göre, eski oyuncu Meghan Markle da hayatını kaybeden kişileri onurlandırmak için perşembe günü Teksas’a giderek 10 yaşındaki kurban Uziyah Garcia’nın anıtı için çiçek bıraktı.



Her zamanki şık kıyafetlerinin aksine kot pantolon, spor ayakkabı ve beyzbol şapkası giydiği görülen Markle’ın sözcüsü, Sussex Düşesi’nin bu ziyareti “bir anne olarak kişisel bir şekilde yaptığını, taziyelerini sunmak ve hayal edilemez bir keder yaşayan bir topluluğa şahsen destek vermek için yola çıktığını” söyledi.

2018’den evli olan Prens Harry ve Meghan Markle’ın iki çocukları bulunuyor. Çift, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılmıştı.

40 yaşındaki Meghan ve 37 yaşındaki Prens Harry’nin önümüzdeki hafta Kraliçe Elizabeth’in Platinum Jübile kutlamalarına katılmak için çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye seyahat etmesi bekleniyor.

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