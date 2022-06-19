Meghan Markle’ın kraliyet personeline yaptığı zorbalıklar hasır altı edildi

2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrıldıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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İddiaya göre, Buckingham Sarayı, 40 yaşındaki Sussex Düşesi Meghan Markle’ın İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılmadan önce kraliyet personeline zorbalık yaptığı iddialarıyla ilgili bir raporu hasır altı etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Meghan, Harry ile birlikte ABD’ye taşınmadan önce saray çalışanlarına zorbalık yapmakla suçlandı.

The Sunday Times’ın bildirdiğine göre, Prens Harry’nin babaannesi 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, özel bir hukuk firması tarafından yapılan bağımsız bir soruşturma için para ödemiş olsa da, rapor asla gün ışığına çıkmayacak.

SARAYDAN YEŞİL IŞIK

Saray mensupları, bunun çift ile kraliyet ailesinin geri kalanı arasındaki gerilimi durdurma girişimi olduğunu söyledi.

Kraliyet Ailesi’nin iddialarla ilgili resmi soruşturmasının bir parçası olarak, Sussex ekibinin toplamda sadece “dört veya beş” eski üyesiyle konuşuldu.



Saray, Meghan’ın iddia edilen zorbalığının ardından rapor hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmayacak veya İK politikalarındaki değişiklikleri kabul etmeyecek.

İki kıdemli personel, Meghan’ı kendilerine zorbalık yapmakla suçlarken, başka bir eski çalışan da onları “küçük düşürdüğünü” söyledi.

Başka bir yardımcı, Meghan’ın “‘zorbalık olarak da adlandırılabilecek duygusal zulüm ve manipülasyon” kullandığını söyledi.

Meghan ise iddiaları reddetti ve daha sonra Oprah Winfrey’e verdiği tartışmalı bir röportajda Buckingham Sarayı’nın medyayı “tamamen yanlış bir anlatı pazarlamak” için kullandığını söyledi.

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