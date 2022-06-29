Meksika liderinden göçmen açıklaması: ABD sınırı kontrol edemiyor

ABD-Meksika sınırı yakınında terk edilmiş bir tırın kasasında en az 50 göçmenin cansız bedeninin bulunması bölgedeki göçmen trajedisinin boyutlarını gözler önüne sererken Meksika’nın solcu lideri Obrador açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Teksas eyaletinde yol kenarında terk edilmiş bir tırın kasasında 50 göçmenin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'yi eleştirdi.

Obrador, Meksika-ABD sınırında ve ABD içinde ciddi bir kontrol eksikliği olduğunu ifade etti. Güney Amerika'da yaşanan yoksulluk ve çaresizlik nedeniyle ABD'ye göç akını olduğuna dikkat çeken Meksika lideri, “Bu olaylar insan kaçakçılığı ve kontrol eksikliği nedeniyle yaşanıyor” dedi.

Son trajedi nedeniyle ülkesinde eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, “San Antonio’daki trajik can kaybı korkunç ve yürek parçalayıcı. Elde edilen ilk verilere göre, tehlikeye attıkları hayatları umursamayan insan kaçakçıları bu trajiğe neden oldu” demişti. Göçmenlerin hayatını söndüren suç şebekesinin peşine düşülmesi gerektiğini kaydeden Biden, “İki hafta önce Los Angeles’ta kaçakçılıkla mücadele kampanyası başlattığımızı duyurmuştum. İlk üç ayda 2 bin 400 gözaltı yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

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