Meksika’da 14 yaşındaki çocuğa jaguar saldırdı

Meksika’da bir hayvanat bahçesinde 14 yaşındaki çocuğa jaguar saldırdı. Çocuk saldırı sonucu ayağından yaralandı.

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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon Şehri Hayvanat Bahçesi'nde bulunan jaguar 14 yaşındaki Jose adlı çocuğa saldırdı.

Saldırı sonucu ayağından yaralanan Jose'ye ilk müdahaleyi ailesi ve hayvanat bahçesi görevlileri yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Kızılhaç ekipleri ise çocuğu tıbbi müdahale için hastaneye kaldırırken, Jose'nin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

ÇOCUK BARİYERLERİ AŞMIŞ

Leon Hayvanat Bahçesi yönetimi olaydan sonra yaptığı yazılı açıklamada, tesiste hem ziyaretçilerin hem de hayvanların güvenliğini sağlamak amacıyla kafesleri çevreleyen güvenlik bariyerlerinin aşılmaması gerektiği ifade edilerek, çocuğun bu uyarılara rağmen bariyerleri aşarak jaguarın kafesine yaklaştığı belirtildi. Hayvanat bahçesi yönetimi ayrıca, yaralanan çocuğun tedavisine destek olacaklarını belirtti.

Görgü tanıkları ise, çocuğun fotoğraf çekmek istediği için güvenlik bariyerini aşarak kafese yaklaştığını söyledi. İHA

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