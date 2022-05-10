Meksika’da belediye binasını basan grup, çalışanları kaçırdı

Meksika’da yüzlerce kişi, ellerinde taş ve sopalarla Las Margaritas Belediyesi’ni basarak 31 belediye çalışanını kaçırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Las Margaritas şehrinde Kentli ve Köylü Demokratik Örgütler Koalisyonuna (CODUC) mensup yüzlerce kişi, belediye binasını bastı. Ellerinde taş ve sopalarla belediyeyi basan öfkeli kalabalık, binanın camlarını ve kapılarını kırarak, içerde bulunan 31 kişiyi kaçırdı. Öfkeli kalabalık kendilerine müdahale eden polis güçlerine de saldırarak, polis araçlarına zarar verdi.

Las Margaritas Belediye Başkanı Bladimir Hernandez yaptığı açıklamada, köylülerin belediyeden çevre düzenlemesi için 12 milyon Peso (588 bin 54 dolar) talep ettiklerini, talepleri karşılanmayınca bu şiddet eylemini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Belediyenin bütçesinin köylülerin talebini karşılamak için yeterli olmadığını savunan Hernandez, sorunu çözüme kavuşturmak için CODUC'a diyalog çağrısında bulundu.

Chiapas Eyaleti İçişleri Bakanlığı ve Eyalet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, kaçırılan 31 belediye çalışanının bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.