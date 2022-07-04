Meksika’da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi

Meksika’nın başkenti Mexico City’de metro hattı üzerindeki trafoda patlama meydana geldi. Bin 400 yolcu tahliye edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 2 numaralı metro hattı üzerinde elektrik dağıtım trafosunda patlama meydana geldi.

Trafodaki patlama yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, metro hattındaki ulaşım askıya alındı. Hatta seyahat eden bin 400 yolcu güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, emniyet güçlerine ait araçlar tahliye edilen vatandaşların ulaşımını sağladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer yaşanan patlamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığını açıklarken, Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafodaki patlamanın elektrik hattındaki kısa devre sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.

Mexico City'de 1 Temmuz'da da raylara düşen şemsiye nedeniyle yangın çıkmış, tüm yolcular tahliye edilmişti.

İlginizi Çekebilir Meksika'dan ABD'ye 3 bin kişilik yeni göçmen kafilesi yola çıktı