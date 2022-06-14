Meksikalı politikacı, çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentinde çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü.

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Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika’nın Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyaret için gittiği sırada WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılmasına karıştığına dair söylentilerin yayılması üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırganların etkisiz hale getirerek geniş bir alana götürdükleri Picazo, 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından tarafından dövülerek linç edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri, saldırganları durdurmak için uğraştı ancak saldırganlar Picazo’nun üzerine benzin dökerek yaktı. Olayın ardından Picazo’nun cesedinin yetkililer tarafından alınması üzerine ailesi ve arkadaşları tarafından cenaze töreni düzenlendi.

Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo’nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, “Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı’ya dua ediyorum” ifadelerini kullandı. Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi

. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz 15 Mayıs’ta Izucar de Matamoros’ta bir adam motosiklet çalmaya teşebbüs etmekle suçlandıktan sonra bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.