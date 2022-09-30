Meral Akşener: Putin’in bu tavrı, bir tehdittir

İYİ Parti lideri Akşener, "Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Putin’in bu tavrı, artık sadece Ukrayna’nın değil bölge ülkelerinin de güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdittir" dedi.

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Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki topraklarını tek taraflı olarak tanıma kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelişmeleri değerlendirdi. Akşener, sosyal medya hesabından şu görüşleri paylaştı:

* “Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Putin'in bu tavrı, artık sadece Ukrayna'nın değil bölge ülkelerinin de güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdittir.

*Uluslararası normları istismar ederek yürütülen etnik yayılmacı bir ajanda ile hiçbir ülke ne demokratik ne de müreffeh olamaz. Bu ajandaya hizmet eden sopalı referandumlar da, aynı Kırım'da olduğu gibi hükümsüzdür ve Putin'in hayal dünyasına aittir.

“TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNİ OTOKRASİDE GÖRENLER İÇİN İBRETLİK BİR DERS NİTELİĞİNDE”

*Maalesef Putin çarlık rüyalarının peşinde, hem kendi vatandaşlarını hem de Ukraynalıları göçe zorlayıp; binlerce insanı ülkelerini terk etmek zorunda bıraktı. Sırf bu gerçek bile Türkiye'nin istikbalini otokraside görenler için ibretlik bir ders niteliğinde.

*Elbette bizler, sultancıl ve arkaik rejimleri ülkemize model olarak dayatanların karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Her daim Cumhuriyetimizin değerlerini, egemenlik ilkesine saygıya dayalı kurucu anlayışını ve barışı önceleyen perspektifini hatırlatacağız.

*Dünyayı Suriyelileştirmek isteyenlerin karşısında kararlılıkla durmak bizler için tarihsel bir vazifedir. Çünkü Türkiye'nin tartışılmaz yeri, vatandaşlarının huzur ve refah içinde yaşadığı medeni milletler ailesidir. Türk Milleti de bu ailenin asil bir üyesi ve banisidir.”

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