Miçotakis, ABD’li siyasetçilerle bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi. Miçotakis'in ABD'li heyet ile Türkiye'yi görüştüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken gözler bu hafta Prag’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu’nun zirvesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında bir diyalog olup olmayacağı merak konusu olurken, dün dikkat çekici bir ziyaret yaşandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Temsilciler Meclisi’nden farklı partilere mensup delegeleri başkent Atina’da ağırladı.

ABD’li heyetin başında Askeri İlişkiler Komitesi Başkanı Adam Smith yer alırken görüşmede Miçotakis’in Türkiye tarafından yapılan “tehlikeli ve aşırı agresif” açıklamalardan yakındığı öğrenildi. Yunanistan başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan’ın toprak bütünlüğünün sorgulanamayacağı da belirtildi.

MÜTTEFİK VURGUSU YAPMIŞTI

Önceki gün partisinin grup toplantısında konuşan Miçotakis, “Bizim sınırlarımız mavidir ve gri değildir. Avrupa'daki ve Atlantik'in öbür tarafındaki müttefiklerimiz de bizimle aynı fikirde” ifadesini kullandı.

Miçotakis son dönemde hem AB hem de ABD’ye Türkiye ile ilişkiler konusunu sık sık gündeme getiriyordu.

ERDOĞAN DÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir etkinlikte Yunanistan’ın ABD’den yardım istemesine tepki göstermişti. Erdoğan, “Yunanistan Başbakanı ABD’den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye’ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca, “Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız. Amerika, Batı değil, 1 numara biziz” demişti.

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