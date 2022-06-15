Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: O kadar da kötü değil

Son dönemde ilişkilerin bir iyi bir kötü olduğu Ankara-Atina hattında dikkat çekici bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendirerek kapsamlı bir röportaj verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde Ankara-Atina hattında tansiyon hızla yükselirken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan devlet televizyonu ERT’ye konuştu.

Miçotakis son dönemde gerilimin yüksek olduğunu kabul ederken, “2020’de doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde olduğu kadar kötü durumda değil” dedi. Türkiye’nin batısındaki Rodos, Kos ve Sisam adası gibi noktalarla ilgili açıklamaları hakkında, “Tamamen mantık dışı” yorumunu yapan Miçotakis, “Ege’nin doğusundaki Yunan adalarıyla ilgili açıklamalar tamamen mantık dışı. Bence hiçbir insan ve buna Türkiye’dekiler de dahil, hiç kimse Yunanistan’ın Türkiye’yi tehdit edeceğine inanmıyordur” dedi.

Miçotakis, ilişkilerin daha da kötüye gitmeyeceğini öngörürken, 2020’de Akdeniz’in doğusunda yaşanan ve her iki ülkenin savaş gemilerinin de boy gösterdiği gerilimden daha iyi durumda olunduğuna dikkat çekti. Miçotakis, “Yüksek bir sözlü gerilim var ve şu an sahada bir gerilim yok ve umarım o noktaya da ulaşmayız” ifadesini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde yaptığı sert açıklamaları da değerlendirdi. Miçotakis, “Türkiye genelde bu tür açıklamalarda bulunuyor” diyerek Erdoğan’ın ikili ilişkileri sonlandırmaya yönelik açıklamasından da vazgeçeceğine inandığını söyledi. Miçotakis, “Biz bir araya gelmeli ve mutlaka konuşmalıyız” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler geçen ay ABD’yi ziyaret eden Miçotakis’in o dönemde yaptığı açıklamalarla gerilmişti. Miçotakis, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuş ve ABD Başkanı Biden’a da bazı taleplerini iletmişti.

Miçotakis’in ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sert açıklamalarda bulunarak adeta köprüleri atmıştı. Erdoğan, “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle görüşme yapmayı asla da kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa kurdursun. Biz bize yeteriz, kendimize yeteriz. F-16’lar konusunda da herhalde ABD Miçotakis’in ağzına bakarak karar vermeyecektir” demişti.

İlginizi Çekebilir Türkiye-Yunanistan gerginliği tırmanıyor: 'Masada iki senaryo var'

İlginizi Çekebilir Yunanistan'daki Türk Konsolosluğu önünde çirkin tahrik: Polis engellemedi

İlginizi Çekebilir Türkiye ile Yunanistan arasında yeni kriz: Atina yönetiminden 'izinsiz müftü ataması'na tepki