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Miçotakis’ten Türkiye ile ilgili sert yorum: Isırmak istemiyoruz

Son haftalarda Ankara-Atina hattında tansiyon her saat yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten yeni açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:32 - 20 Eylül 2022 Güncellenme:
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Miçotakis’ten Türkiye ile ilgili sert yorum: Isırmak istemiyoruz

Bugün New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis açıklamalarda bulundu. Sfera isimli radyonun yayınına katılan Miçotakis, “Ankara’nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır” dedi.

Miçotakis, “Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız.  Herkes, Yunanistan’la uğraşılmayacağını biliyor. Diğer tarafta farklılıklarımızı konuşmalı ve anlaşamadığımız konularda anlaştığımızı netleştirmeliyiz ve kavga etmemeliyiz. Gerçekten her gün bu gerilime ve zehre ihtiyacımız var mı” diye konuştu.

Miçotakis, “Türkiye’nin saldırganlığı kesinlikle seçim öncesi hamlesi” yorumunu yaptı. Miçotakis, Türkiye’de yapılan bir ankete dikkat çekerek, “Türk halkının yüzde 63’ü Yunanistan’ı tehdit olarak görmüyor. Biz birlikte yaşamak zorundayız fakat bizi birleştiren şeyler, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla” dedi.

Bugün New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

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