Middle East Eye: Mısır, Türkiye’nin normalleşme çabalarına şüpheyle yaklaşıyor

Türkiye’nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri iyileştirme yönünde attığı adımlar uluslararası yayın kuruluşları tarafından da dikkatle takip edilirken, bu ülkeler arasındaki Mısır’ın Türkiye’ye şüpheyle yaklaştığı belirtildi. Londra merkezli Middle East Eye’ın haberine göre Kahire, bu adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bölge ülkeleriyle gerilimi azaltmak istemesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Orta Doğu'daki gelişmeleri takip eden Londra merkezli Middle East Eye sitesi, Türkiye ve Mısır üçüncü tur görüşmelere hazırlanırken Mısır'daki birçok analistin tam bir normalleşme için henüz çok erken olduğunu düşündüğünü yazdı.

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013'te Mısır'ın Müslüman Kardeşler üyesi eski lideri Muhammed Mursi'nin devrilmesiyle giderek kötüye gitmişti. Ancak iki ülkeden yetkililer, normalleşme çabaları kapsamında son dönemde iki defa bir araya gelmişti. Hatta Ankara’nın 9 yıl sonra Kahire’ye büyükelçi atayacağı da iddia edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız” demişti. Middle East Eye, bu açıklamanın ve son dönemdeki temasların Mısır'da ihtiyatla karşılandığını yazdı.

“KAHİRE, ANKARA’YA GÜVENMİYOR”

Haberde, Mısır'ın Türkiye'yle normalleşme konusunda acele etmediği ve ciddi fikir ayrılıklarının sürmesi nedeniyle Ankara'ya güvenmediği ifade edildi. Middle East Eye'a konuşan Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Rebi el Dehi, “Mısır'da Türkiye'nin yakınlaşma çabalarının sahte olduğu yönünde güçlü bir görüş olduğunu” söyledi.

Kahire'nin, Ankara'nın Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'le yakınlaşma çabalarının gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olduğu düşündüğünü yazan Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde bölge ülkeleriyle gerilimi azaltmak istediği yorumuna yer verdi.

“TÜRK EKONOMİSİNİN KÖTÜYE GİTMESİYLE BELİRGİNLEŞTİ”

Kahire Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Tarık Fehmi de, “Bu durum özellikle Türk ekonomisinin giderek kötüye gitmesiyle daha da belirginleşti” dedi.

Düşünce kuruluşu Mısır Dış İlişkiler Konseyi'nden Ahmed Fuad da, “Türkiye'nin Mısır'la uzlaşma için attığı adımlar olumlu ama henüz yeterli değil” ifadelerini kullandı

İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetinde karşıt kamplarda yer aldığı kaydedilen haberde, Mısır'ın Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki rolünden rahatsız olduğu, Türkiye'nin ise Libya ve Sudan'daki etkisini artırarak Mısır'ı dışlamaya çalıştığı belirtildi.

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